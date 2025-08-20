Catella AB Aktie
Ausblick: Catella (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Catella (B) wird sich am 21.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,65 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Catella (B) noch ein Verlust pro Aktie von -0,390 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 563,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 25,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Catella (B) einen Umsatz von 450,0 Millionen SEK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,785 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,340 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,23 Milliarden SEK waren.
