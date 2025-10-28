Ausblick: CBIZ präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CBIZ stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,896 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 61,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 709,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 438,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,61 USD, gegenüber 0,780 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,80 Milliarden USD im Vergleich zu 1,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at