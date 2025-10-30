CBOE Holdings Aktie

30.10.2025 07:01:06

Ausblick: CBOE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CBOE veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 590,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 44,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,33 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

