Ausblick: CCC Intelligent Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CCC Intelligent Solutions äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CCC Intelligent Solutions nach den Prognosen von 10 Analysten 265,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,354 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 944,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at