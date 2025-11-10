Ausblick: CCL Industries A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CCL Industries A äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,16 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,41 Prozent erhöht. Damals waren 1,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CCL Industries A nach den Prognosen von 9 Analysten 1,92 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,67 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,73 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,61 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,25 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at