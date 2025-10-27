Erste Schätzungen: CCL Industries A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CCL Industries A lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

9 Analysten schätzen, dass CCL Industries A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,92 Milliarden CAD – ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries A 1,85 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,66 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,73 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,61 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,25 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at