CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CDW wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll CDW im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,26 Milliarden USD, gegenüber 21,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Redaktion finanzen.at
Jetzt informieren!
