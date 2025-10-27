Ceco Environmental CorpShs Aktie

Ceco Environmental CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906379 / ISIN: US1251411013

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Ceco Environmental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ceco Environmental wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ceco Environmental 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Ceco Environmental soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,982 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 758,1 Millionen USD, gegenüber 557,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ceco Environmental CorpShsmehr Nachrichten

Analysen zu Ceco Environmental CorpShsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Ceco Environmental CorpShs 40,88 -8,71% Ceco Environmental CorpShs

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

