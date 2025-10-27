Ausblick: Ceco Environmental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ceco Environmental wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ceco Environmental 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Ceco Environmental soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,982 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 758,1 Millionen USD, gegenüber 557,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at