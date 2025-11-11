Cementos Argos Aktie

WKN DE: A1H86N / ISIN: US1512601063

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cementos Argos verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cementos Argos wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,284 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 341,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 973,5 Millionen USD generiert wurden.

