Erste Schätzungen: Cementos Argos präsentiert Quartalsergebnisse

Cementos Argos wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,284 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 158,18 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,47 Prozent auf 341,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cementos Argos noch 323,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,11 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 973,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at