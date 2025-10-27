Cemex Aktie
WKN: 925905 / ISIN: US1512908898
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Cemex legt Quartalsergebnis vor
Cemex wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,176 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cemex 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cemex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,23 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,700 USD aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 16,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cemex S.A. (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Cemex legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Cemex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Cemex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Cemex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cemex S.A. (Spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cemex S.A. (Spons. ADRs)
|8,75
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.