Ausblick: Cemex legt Quartalsergebnis vor

Cemex wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,176 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cemex 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cemex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,23 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,700 USD aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 16,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at