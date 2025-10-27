Ausblick: Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,323 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 MXN je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 77,42 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,01 Milliarden MXN aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,14 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 299,55 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 296,95 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at