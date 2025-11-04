Ausblick: Cencora zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cencora wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cencora noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cencora in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 83,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 79,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,94 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 321,05 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 293,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at