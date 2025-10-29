Ausblick: Centene legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Centene stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 47,72 Milliarden USD gegenüber 42,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,31 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 189,24 Milliarden USD, gegenüber 163,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at