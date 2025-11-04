Ausblick: Centrus Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Centrus Energy A äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Centrus Energy A noch -0,300 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 39,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 80,4 Millionen USD gegenüber 57,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,55 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 463,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 442,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at