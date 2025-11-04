Ausblick: Centuri legt Quartalsergebnis vor

Centuri präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen, dass Centuri für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 720,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 756,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,590 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden USD, gegenüber 2,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at