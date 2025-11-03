Ausblick: Ceribell gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ceribell lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,414 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 21,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,549 USD, gegenüber -3,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 86,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 65,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at