Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ceribell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ceribell lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,414 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 21,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,549 USD, gegenüber -3,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 86,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 65,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
