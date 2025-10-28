Ausblick: CH Robinson Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CH Robinson Worldwide präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CH Robinson Worldwide in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 4,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,86 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,48 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at