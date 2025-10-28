C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: CH Robinson Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CH Robinson Worldwide präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CH Robinson Worldwide in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 4,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,86 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,48 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.H. Robinson Worldwide Inc. 124,00 -0,80% C.H. Robinson Worldwide Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen