Ausblick: Chalet Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chalet Hotels wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,87 INR je Aktie gegenüber -6,350 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 70,36 Prozent auf 6,42 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 24,71 INR je Aktie, gegenüber 6,53 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 23,41 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 17,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at