Chalet Hotels Aktie
WKN DE: A2PDVD / ISIN: INE427F01016
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Chalet Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Chalet Hotels wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,87 INR je Aktie gegenüber -6,350 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 70,36 Prozent auf 6,42 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 24,71 INR je Aktie, gegenüber 6,53 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 23,41 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 17,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chalet Hotels Ltd Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Chalet Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Chalet Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Chalet Hotels präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chalet Hotels Ltd Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Chalet Hotels Ltd Registered Shs 144A Reg S
|964,90
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.