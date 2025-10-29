Ausblick: Champion Iron präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Champion Iron wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 AUD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 AUD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,86 Prozent auf 483,5 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Champion Iron noch 384,2 Millionen AUD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,343 AUD, gegenüber 0,300 AUD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden AUD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at