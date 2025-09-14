Champions Oncology Aktie
WKN DE: A14X6S / ISIN: US15870P3073
|
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: Champions Oncology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Champions Oncology veröffentlicht am 15.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Champions Oncology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 13,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 61,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Champions Oncology Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Champions Oncology Inc
|5,20
|-1,89%
