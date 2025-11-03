Chemplast Sanmar Aktie
Ausblick: Chemplast Sanmar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chemplast Sanmar stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,550 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,950 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Chemplast Sanmar 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,03 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Chemplast Sanmar 9,93 Milliarden INR umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch -6,920 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,00 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 43,44 Milliarden INR waren.
