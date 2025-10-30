Chengdu Xgimi Technology a Aktie
Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chengdu Xgimi Technology A lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,680 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Xgimi Technology A -0,650 CNY je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 782,3 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chengdu Xgimi Technology A einen Umsatz von 681,6 Millionen CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,19 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,75 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,87 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
