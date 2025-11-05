Chesapeake Utilities CorpShs Aktie

Chesapeake Utilities CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899500 / ISIN: US1653031088

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chesapeake Utilities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chesapeake Utilities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,912 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 17,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 132,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 159,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 875,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 787,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

