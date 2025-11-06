Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor

Chiba Bank äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Chiba Bank nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 369,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,17 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at