Ausblick: Chimerix informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chimerix wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,210 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 4100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,770 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 25,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,3 Millionen USD generiert wurden.

