China BAK Battery Aktie
WKN DE: A2DKLR / ISIN: US14986C1027
|
17.08.2025 07:01:06
Ausblick: China BAK Battery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China BAK Battery stellt am 18.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass China BAK Battery für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 33,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 29,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 140,9 Millionen USD, gegenüber 176,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China BAK Battery Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: China BAK Battery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.25
|Ausblick: China BAK Battery informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.03.25
|Ausblick: China BAK Battery gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu China BAK Battery Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|China BAK Battery Inc Registered Shs
|0,84
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.