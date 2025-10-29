Ausblick: China Citic Bank A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Citic Bank A gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,260 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Citic Bank A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 44,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 95,41 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 53,10 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,22 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 211,95 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 381,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at