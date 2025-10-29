China Citic Bank Corporation Aktie

China Citic Bank Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0MM92 / ISIN: CNE1000001Q4

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: China Citic Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Citic Bank wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,260 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Citic Bank 0,300 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 53,10 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 102,58 Milliarden HKD erzielt wurde.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,20 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 211,57 Milliarden CNY, gegenüber 407,34 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

China Citic Bank Corporation Ltd (H) 0,83 0,00% China Citic Bank Corporation Ltd (H)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

