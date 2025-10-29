Ausblick: China Citic Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Citic Bank wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,260 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Citic Bank 0,300 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 53,10 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 102,58 Milliarden HKD erzielt wurde.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,20 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 211,57 Milliarden CNY, gegenüber 407,34 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at