Ausblick: China Railway Tielong Container Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Railway Tielong Container Logistics präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,134 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Tielong Container Logistics 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 17,29 Prozent auf 2,52 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,454 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,290 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,34 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at