Ausblick: China Southern Airlines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Southern Airlines präsentiert in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass China Southern Airlines im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,335 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 38,85 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China Southern Airlines einen Umsatz von 34,06 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,330 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,250 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 186,64 Milliarden CNY, gegenüber 176,72 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at