Ausblick: China Yangtze Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Yangtze Power wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll China Yangtze Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 42,24 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Yangtze Power 31,52 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CNY im Vergleich zu 1,33 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 86,15 Milliarden CNY, gegenüber 82,52 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

