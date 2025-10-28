Ausblick: Chipotle Mexican Grill verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chipotle Mexican Grill stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 34 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,286 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 29 Analysten einen Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,02 Milliarden USD gegenüber 2,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 37 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 12,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at