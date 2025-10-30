Ausblick: Chongqing Brewery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chongqing Brewery wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,865 CNY. Dies würde einer Verringerung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chongqing Brewery 0,890 CNY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,18 Milliarden CNY gegenüber 4,20 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,55 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,30 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,71 Milliarden CNY, gegenüber 13,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

