03.11.2025 07:01:06

Ausblick: ChromaDex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ChromaDex veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,018 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll ChromaDex nach den Prognosen von 4 Analysten 31,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 126,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 99,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

