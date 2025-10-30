Ausblick: Church Dwight mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Church Dwight lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten schätzen, dass Church Dwight für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,736 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,48 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 6,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at