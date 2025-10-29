CIA de Minas Buenaventura Aktie
WKN: 900844 / ISIN: US2044481040
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: CIA de Minas Buenaventura stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CIA de Minas Buenaventura äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll CIA de Minas Buenaventura 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 384,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CIA de Minas Buenaventura 331,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
