Ausblick: Cimpress mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cimpress wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,285 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,69 Prozent auf 842,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 805,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
