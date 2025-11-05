Ausblick: Cineplex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cineplex wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 CAD gegenüber -0,390 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,75 Prozent auf 372,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cineplex noch 395,6 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,070 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,590 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,33 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at