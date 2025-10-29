Ausblick: Citycon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Citycon gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,129 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Citycon einen Verlust von -0,070 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Citycon mit einem Umsatz von insgesamt 71,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,94 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie, gegenüber -0,400 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 289,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 324,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at