Ausblick: CJ CheilJedang informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CJ CheilJedang wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 7879,07 KRW gegenüber 9948,00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7.629,25 Milliarden KRW gegenüber 7.414,28 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26011,94 KRW, gegenüber 9294,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 29.745,37 Milliarden KRW im Vergleich zu 29.359,08 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at