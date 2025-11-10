CJ CheilJedang Aktie
WKN DE: A0M19M / ISIN: KR7097951008
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: CJ CheilJedang informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CJ CheilJedang wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 7879,07 KRW gegenüber 9948,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7.629,25 Milliarden KRW gegenüber 7.414,28 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26011,94 KRW, gegenüber 9294,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 29.745,37 Milliarden KRW im Vergleich zu 29.359,08 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CJ CheilJedang Corp Pfd Shs Non-votingmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: CJ CheilJedang informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: CJ CheilJedang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu CJ CheilJedang Corp Pfd Shs Non-votingmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CJ CheilJedang Corp Pfd Shs Non-voting
|140 400,00
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.