Erste Schätzungen: CJ CheilJedang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CJ CheilJedang präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 7879,07 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9948,00 KRW erwirtschaftet worden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7.635,81 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.414,28 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26540,62 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9294,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29.773,71 Milliarden KRW, gegenüber 29.359,08 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
