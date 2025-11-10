CJ CheilJedang Aktie

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: CJ CheilJedang öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CJ CheilJedang wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 7879,07 KRW. Dies würde einer Verringerung von 20,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CJ CheilJedang 9935,00 KRW je Aktie vermeldete.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7.414,28 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7.629,25 Milliarden KRW aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25910,91 KRW, gegenüber 9244,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 29.732,61 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 29.359,08 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

