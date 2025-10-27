CJ CheilJedang Aktie
Erste Schätzungen: CJ CheilJedang zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CJ CheilJedang wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 7879,07 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9935,00 KRW erwirtschaftet worden.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7.414,28 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7.635,81 Milliarden KRW aus.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26406,54 KRW je Aktie, gegenüber 9244,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 29.759,18 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 29.359,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
