WKN DE: A2DWAE / ISIN: US18270P1093

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Clarus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clarus wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,00 Prozent auf 66,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,403 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 252,8 Millionen USD, gegenüber 263,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at


