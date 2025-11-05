Clarus Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DWAE / ISIN: US18270P1093
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Clarus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Clarus wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,00 Prozent auf 66,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,403 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 252,8 Millionen USD, gegenüber 263,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Clarus Corporation Registered Shs
|2,78
|-2,11%
