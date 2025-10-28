Ausblick: Clean Harbors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clean Harbors wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,57 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 6,04 Milliarden USD, gegenüber 5,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at