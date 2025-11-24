Clearfield Aktie
Ausblick: Clearfield stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Clearfield wird am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Clearfield im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 49,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,158 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 182,1 Millionen USD, gegenüber 166,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
