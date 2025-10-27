Ausblick: Clearwater Paper zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clearwater Paper lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,525 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 387,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 393,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,835 USD, wohingegen im Vorjahr noch 11,70 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at