Ausblick: Clorox präsentiert Quartalsergebnisse

Clorox äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,778 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clorox noch 0,800 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,39 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,52 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 6,49 Milliarden USD, gegenüber 7,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at