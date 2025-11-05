Codexis Aktie
WKN DE: A0Q2S4 / ISIN: US1920051067
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Codexis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Codexis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,149 USD. Dies würde einen Gewinn von 48,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Codexis -0,290 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 44,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,657 USD im Vergleich zu -0,890 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 65,7 Millionen USD, gegenüber 59,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
